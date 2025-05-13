Новый глава фракции СДПГ выступил против поставок ракет Taurus Украине

Новый председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Маттиас Мирш выступил резко против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Мы не хотим становиться стороной войны, и именно так мы всегда понимали отказ от поставок Taurus, и так оно и останется», — заявил он.

Мирш отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в правительстве, «но обязательно при таких обстоятельствах».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Издание Euractiv накануне написало, что Германия отказалась от публичных обсуждений возможной отправки Украине дальнобойных ракет Taurus. Представитель министерства обороны ФРГ подчеркнул, что правительство должно было «не привлекать особого внимания к Taurus». По его словам, поставка крылатых ракет была «совершенно переоценена» в публичных дебатах с точки зрения ее эффекта.

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