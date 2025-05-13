Новый глава фракции СДПГ выступил против поставок ракет Taurus Украине

Новый председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Маттиас Мирш выступил резко против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
«Мы не хотим становиться стороной войны, и именно так мы всегда понимали отказ от поставок Taurus, и так оно и останется», — заявил он.
Мирш отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в правительстве, «но обязательно при таких обстоятельствах».
Издание Euractiv накануне написало, что Германия отказалась от публичных обсуждений возможной отправки Украине дальнобойных ракет Taurus. Представитель министерства обороны ФРГ подчеркнул, что правительство должно было «не привлекать особого внимания к Taurus». По его словам, поставка крылатых ракет была «совершенно переоценена» в публичных дебатах с точки зрения ее эффекта.
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