Премьер Британии усомнился в конфискации российских активов

Вопрос о конфискации замороженных российских активов является сложным. Так британский премьер-министр Кир Стармер прокомментировал возможность изъятия Лондоном 25 млрд фунтов стерлингов российских средств, передает агентство Reuters.

Он отметил, что «нужно тщательно продумать это решение».

«Есть множество противодействующих факторов. Их важно тщательно взвесить при принятии такого решения. Мы ведем дискуссии с союзниками, однако я не хочу притворяться и заявлять в Палате общин, что на этот вопрос есть ответ, ведь его на самом деле нет», — сказал премьер Великобритании.

5 июня агентство Reuters сообщило, что украинские власти раскритиковали решение бельгийской Euroclear о передаче части замороженных в Европейском союзе активов Российской Федерации европейским инвесторам.

В мае сообщалось, что международная площадка Euroclear рассчитывает изъять около €3 млрд замороженных активов России в качестве компенсации западным инвесторам в стране, средства которых якобы были изъяты Москвой. Указанные средства — часть из суммы в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, оказавшимся с 2022 года под санкциями стран ЕС. По информации агентства, такая возможность появилась у властей Евросоюза в 2024 году после изменения санкционного режима.

Ранее в МИД РФ оценили способность Швейцарии конфисковать российские активы.