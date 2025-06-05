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Украина раскритиковала решение Euroclear о передаче части активов РФ инвесторам из ЕС

Reuters: Киев критикует решение Euroclear о передаче активов РФ инвесторам ЕС
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Global Look Press

Власти Украины раскритиковали решение бельгийской Euroclear о передаче части замороженных в Евросоюзе активов РФ европейским инвесторам. Об этом сообщает Reuters.

»Украинское правительство раскритиковало решение забрать миллиарды евро российских средств, замороженных в Европе, и передать их западным инвесторам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение ослабляет позиции Европы в борьбе с Москвой.

В мае сообщалось, что международная площадка Euroclear рассчитывает изъять около €3 млрд замороженных активов России в качестве компенсации западным инвесторам в стране, средства которых якобы были изъяты Москвой. Указанные средства — часть из суммы в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, оказавшимся с 2022 года под санкциями стран Евросоюза. По данным агентства, такая возможность появилась у властей ЕС в 2024 году после изменения санкционного режима.

Ранее в МИД РФ оценили способность Швейцарии конфисковать российские активы.

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