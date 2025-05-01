В МИД РФ оценили способность Швейцарии конфисковать российские активы

МИД: у Швейцарии нет права конфисковать активы ЦБ РФ на 7,5 млрд франков

Швейцарские власти не имеют права конфисковать активы Центрального банка РФ, которые остаются заблокированными в местных коммерческих банках. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление российского министерства иностранных дел.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ, Швейцария поддержала все 16 пакетов санкций, принятых Европейским союзом (ЕС). В результате власти страны заморозили активы российских физических и юридических лиц, а также авуары финансового регулятора. При этом объем заблокированных средств ЦБ РФ составил 7,5 млрд швейцарских франков (около 740,3 млрд рублей).

В сообщении подчеркивается, что в швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания для конфискации активов российского финансового регулятора. Соответствующие средства размещены в коммерческих банках, которые не обслуживаются центральным депозитарием Швейцарии.

«А значит, [он] не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов», — пояснили в министерстве.

В то же время там добавили, что сейчас остается только смотреть, насколько швейцарские власти будут привержены выполнению законодательства страны.

Ранее в РФ рассказали, к чему может привести изъятие российских активов со стороны ЕС.