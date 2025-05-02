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В Европе изымут около €3 млрд замороженных активов России

Reuters: Euroclear компенсирует инвесторам €3 млрд за счет активов России
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Matt Dunham/AP

Международная площадка Euroclear рассчитывает изъять около €3 млрд замороженных активов России в качестве компенсации западным инвесторам в стране, средства которых якобы были изъяты Москвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и два источника.

Указанные средства — часть из суммы в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, оказавшимся с 2022 года под санкциями стран Евросоюза. По данным агентства, такая возможность появилась у властей ЕС в 2024 году после изменения санкционного режима.

Reuters отмечает, что Euroclear уведомила клиентов о готовящихся выплатах 1 апреля. Было получено разрешение от компетентного органа на размораживание российских активов и предоставление их участникам площадки.

Европейский союз, Канада, США и Япония заморозили российские активы в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции в 2022 году. Из них около $5-6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе, в том числе на площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.

Ранее в МИД РФ оценили способность Швейцарии конфисковать российские активы.

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