Трамп сообщил о готовности торгового соглашения между США и Китаем

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что торговое соглашение между США и Китаем готово и в настоящее время ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран в соцсети Truth Social.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному утверждению председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и мной», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что Китай будет поставлять США редкоземельные металлы. Президент США отметил, что американская сторона получает в общей сложности 55% тарифов, тогда как Китай — 10%.

9 июня в Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

В ходе переговоров Лифэн отметил, что Китай выступает за экономическое сотрудничество с США и не желает вести торговую войну с ними, при этом Пекин не боится противостояния с Вашингтоном.

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