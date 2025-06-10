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Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не выгодно вводить новые санкции против РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон усомнился в том, что США введут новые санкции против РФ
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Depositphotos

Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести тарифы против российских энергоносителей. Такое мнение в ходе «Форума будущего 2050» выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Я не думаю, что введут санкции, но если все-таки введут… ну и что? Ведь это в первую очередь навредит Индии и Китаю, нежели России. Вместо того чтобы Индия и Китай приблизились к США, это, наоборот, их прогонит. Это приведет к разделению отношений между странами», — считает Джонсон.

Помимо этого, дружба с Россией в интересах США, добавил он.

В конце мая сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы.

По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации. Он напомнил о ранее предложенном законопроекте, предусматривающем введение 500%-ных пошлин на российские энергоносители, что, по его словам, должно изолировать РФ от мировой торговли.

Ранее Азаров заявил, что вторичные санкции против России ударят по самим США.

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