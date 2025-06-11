Население Индии составило 1,5 млрд человек

Население Индии составляет около 1,5 млрд человек. Это следует из нового доклада Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

«На данный момент Индия является самой густонаселенной страной в мире: в ней проживает около 1,5 миллиарда человек», — говорится в докладе.

Ожидается, что эта цифра возрастет примерно до 1,7 миллиарда человек, а затем примерно через 40 лет начнет снижаться.

В фонде напомнили, что в 1960 году численность населения Индии составляла приблизительно 436 миллионов человек. В среднем на одну женщину приходилось около шести детей.

В январе текущего года сообщалось, что население Китая в 2024 году сократилось на 1,39 млн человек — до 1,408 млрд. Американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году КНР может столкнуться с экономической и демографической напряженностью.

Ранее Всемирный банк обновил показатель черты бедности.