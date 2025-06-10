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Шлосберг отправлен в изолятор временного содержания

Политик Шлосберг после дебатов с историком отправлен в изолятор
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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) отправлен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает Telegram-канал Псковское «Яблоко».

Политик был задержан в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

«Следователь ОВД А.С. Яковлева отправила Льва Шлосберга в ИВС (изолятор временного содержания. — прим. ред.) города Пскова», — говорится в сообщении.

В отношении Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Утром 10 июня в квартире политика в Пскове прошли обыски.

В октябре прошлого года в квартире Шлосберга проходили обыски. Тогда они были связаны с уклонением политика от исполнения обязанностей иноагента. В том же месяце Шлосберга привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.

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