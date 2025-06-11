Количество американских войск в Калифорнии превысило контингент на Ближнем Востоке

ABC: в Лос-Анджелесе находится больше американских войск, чем в Ираке и Сирии

Количество войск США в Лос-Анджелесе превосходит по численности контингент в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телекомпания ABC.

В настоящее время в американском городе находятся 4800 военнослужащих Национальной гвардии и морской пехоты, в то время как в Ираке — 2500 американских военных, а в Сирии — 1500.

6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Протестующие скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», перекрывали дороги, выходили на улицы с флагами Мексики.

Президент США Дональд Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд, поскольку считает, что тот «подливает масло в огонь», а его действия — неконституционны.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.