Трамп сообщил, что суд разрешил США применять импортные пошлины

Федеральный апелляционный суд разрешил США применять пошлины в качестве «защиты от других стран». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.

«Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут применять пошлины для защиты себя от других стран», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что это решение является «значительной и важной победой для США».

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из ряда стран. 28 мая Американский суд по международной торговле принял решение заблокировать введенные главой Белого дома таможенные пошлины.

В постановлении суда подчеркивалось, что американский лидер превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее в России отменили повышенные пошлины на ряд социально значимых товаров.