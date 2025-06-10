В России отменили повышенные пошлины на ряд социально значимых товаров

Кабмин отменил повышенные пошлины на лечебное питание из ряда стран

В России решили отменить повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых товаров из «недружественных стран». Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

«Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания...», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что соответствующая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

Решение направлено на повышение доступности социально значимых продуктов на внутреннем рынке страны, добавили в правительстве.

В настоящее время картина с импортными товарами в России выглядит не столь мрачно, как это могло бы показаться при первом приближении, считает эксперт по международной логистике, генеральный директор AG Logistics Solutions Дмитрий Кузнецов.

По его мнению, несмотря на периодические скачки валютного курса, укрепление рубля с начала года и накопленные торговые схемы позволяют рынку удерживать более-менее рабочий баланс между спросом, логистикой и конечной ценой для потребителя.

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