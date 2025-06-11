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Трамп рассказал о теме последнего разговора с Путиным

Трамп заявил, что их последний разговор с Путиным касался ситуации на Украине
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что их последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным касался урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», — сказал Трамп в эфире подкаста газеты New York Post.

Отвечая на вопрос о том, говорил ли ему Путин, чего Москва ожидает от Вашингтона, Трамп сказал: «он говорил о том, чего он хочет, говорил, чего не хочет.» Глава США также отметил хорошие отношения с российским коллегой.

Трамп назвал украинский конфликт жестоким, подчеркнув, что «ничего подобного не было со времен Второй мировой войны».

«Мы добиваемся прогресса, а затем неожиданно бомбят то, что не нужно бомбить, и это конец прогресса», — отметил глава США.

10 июня российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что РФ и США предварительно договорились перенести консультации по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях из Стамбула в свои столицы. По словам дипломата, новый раунд переговоров делегаций состоится в самое ближайшее время в Москве.

Ранее Песков заявил о «завалах» в отношениях между РФ и США.

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