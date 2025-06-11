Переговорные позиции Украины с каждым разом ухудшаются, страна может потерять территории. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«С каждым разом все хуже и хуже. Лучше было договориться в первые переговоры в Стамбуле — люди остались бы живы и территории бы основные остались», — сказал он.

Колесник отметил, что президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин решает, на какие части Украины на сегодняшний день претендует РФ. Депутат подчеркнул, что «за все надо платить».

«Украина платит за то, что у нее нет своего руководства. Руководство у нее западное», — резюмировал Колесник.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что если Киев не пойдет на компромиссы в переговорах с Москвой, то только потеряет больше территорий.

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