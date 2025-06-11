Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер напомнил, что Берлин брала Красная армия. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин назвал досадным тот факт, что Клёкнер в своем ответе назвала Красную армию, которая брала Берлин, «бывшей Советской».

«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия», — сказал депутат в ответ президенту бундестага.

7 июня Володин направил Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

В ответ председатель бундестага Юлия Клёкнер проигнорировала материалы о терактах Киева, заявив что на Украине «нет фашизма».

Ранее в Госдуме назвали причину конфликта России и Германии.