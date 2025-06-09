Глава бундестага Клекнер проигнорировала материалы о терактах Киева против РФ

Председатель бундестага Юлия Клекнер проигнорировала материалы о терактах Киева, направленные председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ответ она лишь заявила, что на Украине «нет фашизма», пишет РИА Новости.

«В Киеве нет фашистского режима», — сказала Клекнер.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Он отметил, что теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Их жертвами, как уточнил Володин, становятся пассажиры поездов.

Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Великобританию в помощи Украине с терактами против Москвы. Министр указал на то, что сами по себе украинцы являются беспомощными.

Ранее Володин заявил, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.