На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили слова Рябкова о помощи Ирану и США с ядерной сделкой

Песков: РФ готова помочь Ирану и США с ядерной сделкой, если стороны согласятся
close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в ходе брифинга слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Москва готова помочь Тегерану и Вашингтону с осуществлением ядерной сделки в случае, если стороны сочтут это приемлемым.

«У нас постоянно идут контакты с Ираном, эта тема (о помощи с ядерной сделкой. — прим. ред.) обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать», — сказал представитель Кремля.

11 июня Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

4 июня между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил российскому президенту, что «время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает».

Ранее стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров между США и Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами