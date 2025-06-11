В Кремле объяснили слова Рябкова о помощи Ирану и США с ядерной сделкой

Песков: РФ готова помочь Ирану и США с ядерной сделкой, если стороны согласятся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в ходе брифинга слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Москва готова помочь Тегерану и Вашингтону с осуществлением ядерной сделки в случае, если стороны сочтут это приемлемым.

«У нас постоянно идут контакты с Ираном, эта тема (о помощи с ядерной сделкой. — прим. ред.) обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать», — сказал представитель Кремля.

11 июня Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

4 июня между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил российскому президенту, что «время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает».

Ранее стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров между США и Ираном.