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Стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров между США и Ираном

Трамп: новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет 12 июня
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке состоится 12 июня, передает ТАСС.

«У нас встреча с Ираном в четверг. Так что дождемся четверга», — уточнил американский лидер.

По словам Трампа, иранские власти запрашивают то, что невозможно сделать, и не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться.

«Они добиваются [возможности] обогащения [урана]. Они не могут иметь обогащение», — сказал президент США.

При этом Трамп отметил: Тегеран пока не дошел до нужной точки.

«Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», — заявил Трамп.

Иран изложил США свои мысли относительно сделки, на что американский лидер ответил фразой «это просто неприемлемо».

3 июня CNN со ссылкой на источники сообщил, что возможность проведения шестого раунда переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке оказалась под вопросом. По данным телеканала, Иран счел предложение США «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Ранее Трамп заявил, что у Тегерана осталось «мало времени» на сделку.

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