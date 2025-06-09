Стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке состоится 12 июня, передает ТАСС.
«У нас встреча с Ираном в четверг. Так что дождемся четверга», — уточнил американский лидер.
По словам Трампа, иранские власти запрашивают то, что невозможно сделать, и не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться.
«Они добиваются [возможности] обогащения [урана]. Они не могут иметь обогащение», — сказал президент США.
При этом Трамп отметил: Тегеран пока не дошел до нужной точки.
«Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», — заявил Трамп.
Иран изложил США свои мысли относительно сделки, на что американский лидер ответил фразой «это просто неприемлемо».
3 июня CNN со ссылкой на источники сообщил, что возможность проведения шестого раунда переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке оказалась под вопросом. По данным телеканала, Иран счел предложение США «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».
Ранее Трамп заявил, что у Тегерана осталось «мало времени» на сделку.