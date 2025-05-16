Коллективного Запада больше не существует, это Сербии возможность для прогресса на пути к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит газета Pravda.

«Это дает Сербии дополнительные возможности для прогресса в евроинтеграции и возможности работать с партнерами еще быстрее», — сказал он.

14 мая Вучич призвал граждан страны собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг. По его словам, в мероприятии ожидается участие «некоторых идеологически близких нам друзей», которые понимают, что происходит в стране и популярны среди сербов.

До этого Вучич заявлял, что его страна по-прежнему считает своей целью членство в ЕС и хочет ускорить вступление в сообщество.

После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Вучич заявил, что атмосфера в Европейском союзе не совсем хорошая, и в этом его убедила поездка в Москву. При этом сербский лидер добавил, что верит в понимание Европой прогресса Сербии.

Ранее в Сербии оценили визит президента Вучича на День Победы в Москву.