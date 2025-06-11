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В Кремле объяснили, почему контакты по Украине проходят в третьей стране

Песков: контакты России и Украины проходят в третьей стране из-за посредников
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной по урегулированию конфликта проходят в третьей стране из-за участия посредников, включая США.

«Что касается украинского урегулирования — там есть посреднические усилия, в первую очередь США. Поэтому здесь контакты проходят в третьей стране», — сказал представитель Кремля.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вести переговоры о территориях только лично с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что мнение Украины по этому вопросу уже озвучивалось. По словам Зеленского, де-юре Киев отказывается признавать утраченные территории российскими.

До этого агентство Reuters раскрыло основные положения из меморандума Украины по урегулированию конфликта. В их числе полное и безусловное прекращение огня на суше, на море и в небе.

Кроме того, Украина отказывается признавать контроль РФ над утраченными с февраля 2014 года территориями. В качестве меры по укреплению доверия предлагается провести обмен пленными «всех на всех». Также документ предполагает «недопущение повторной агрессии» через установление гарантий безопасности для Украины и участие международного сообщества в переговорах.

Ранее Россия и США договорились о встрече делегаций в Москве.

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