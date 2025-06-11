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Посольство Китая обвинило НАТО в попытке сделать Пекин «козлом отпущения»

Посольство КНР: НАТО пытается сделать из Китая «козла отпущения»
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Aly Song/Reuters

НАТО распространяет клевету против Китая и пытается сделать из Пекина «козла отпущения», чтобы оправдать собственное наращивание военной мощи, заявили в посольстве КНР в Великобритании. Об этом пишет агентство Reuters.

В заявлении говорится, что Североатлантический альянс неправильно воспринимает Китай и использует «проблему» Пекина «в качестве оправдания для своего продолжающегося наращивания военной мощи и подрыва глобальной и региональной безопасности».

9 июня генсек НАТО Марк Рютте выразил тревогу по поводу роста оборонного потенциала Китая, который, по его мнению, вскоре может превзойти военно-морские силы США.

При этом он заявил, что самой большой угрозой для альянса в долгосрочной перспективе остается Россия.

До этого эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что у руководства Китая уже есть понимание того, что на их границе грядет ситуация, аналогичная украинской. По словам аналитика, КНР уже примеряет роль России.

Ранее в Китае заявили, что Макрон затеял опасную игру с Пекином.

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