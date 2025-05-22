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Политолог: Китай уже примеряет роль России

Политолог Газарян: Запад готовит Китаю ситуацию, аналогичную украинской
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Сергей Бобылев/РИА Новости

У руководства Китая уже есть понимание того, что на их границе грядет ситуация, аналогичная украинской. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. КНР, по его словам, уже примеряет роль России.

«Это видение было озвучено одним из конкурентов Китайской Народной Республики — правительством Японии. Было четко озвучено, что в их регионе возможна украинская ситуация. И что на месте России будет Китай. А на месте Украины — какая-то другая прокси-сила, страна, которая должна будет играть роль своего рода политического вредителя», — сказал политолог.

Задачи разгромить Китай военным путем ни у кого нет, однако есть желание «максимально напакостить», добавил он.

До этого директор Американского института на Тайване Реймонд Грин заявил, что США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. По его словам, Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее японцы обеспокоились планами властей о размещении ракет на Кюсю.

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