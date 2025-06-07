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В Китае считают, что Макрон затеял опасную игру с Пекином

Sohu: Макрон после провала с Путиным ведет опасную игру с Китаем
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Hannah Mckay/Reuters

Несмотря на регулярные ультиматумы и санкционные угрозы в адрес Москвы, президент Франции Эммануэль Макрон не достиг поставленных целей и решил изменить тактику, адресуя угрозы в адрес Пекина. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Россию, изменил тактику и теперь адресует угрозы Китаю», — пишет издание.

Sohu утверждает, что Макрон недавно обратился к Пекину с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и Северной Кореей. По словам французского президента, это необходимо для того, чтобы предотвратить потенциальное появление северокорейских войск в Европе. В качестве инструмента давления Макрон заявил о вероятном расширении НАТО в Азии.

Китайские аналитики обратили внимание на непоследовательность в действиях французского лидера, который в начале текущего года выступал против усиления влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обозреватели Sohu считают, что расчет французского лидера на то, что угроза присутствия НАТО заставит Китай поддержать позицию Европы, ошибочен и может негативно сказаться на отношениях между Парижем и Пекином.

30 мая французский лидер на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» поставил ультиматум Китаю, пояснив, что в течение последних лет выступал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии. Однако, по словам Макрона, «совместные действия России и КНДР на европейской земле» является большим вопросом для Запада. И поэтому, заявил президент Франции, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории.

Ранее Шойгу оценил значение боевого товарищества России и КНДР.

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