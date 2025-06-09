Генсек НАТО признал, что альянс считает Россию главной угрозой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается для альянса самой большой угрозой, однако в организации принимают во внимание и опасности от других стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В долгосрочной перспективе место главной угрозы занимает Россия, несомненно. Но <...> НАТО учредили не только для того, чтобы противостоять СССР», — сказал Рютте в лондонском аналитическом центре «Чатэм хаус».

Он отметил, что НАТО уделяет евроатлантическому региону основное внимание, однако альянсу нужно быть в курсе и того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе. Генсек выразил тревогу по поводу роста оборонного потенциала Китая, который, по мнению Рютте, вскоре может превзойти военно-морские силы США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он заключил, что США, Европа, Канада и другие союзники по НАТО не выделяют достаточно средств на оборону. В то же время Китай, по его словам, производит много вооружений, сотрудничая с Северной Кореей, Ираном и Россией. Рютте отметил, что эти страны всегда действуют сообща.

До этого Рютте во время выступления в Королевском институте международных отношений заявил, что страны-члены альянса должны в значительной мере нарастить возможности в сфере ПВО. В частности, он предупредил о необходимости «квантового скачка в коллективной обороне» НАТО и призвал «усилить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону».

Ранее в Кремле оценили призыв НАТО усилить ПВО на 400%.