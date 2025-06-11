Украинский президент Владимир Зеленский не сможет наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, так как «оторван от реальности» и «непоследователен». Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил полковник американских войск в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, Трамп не может иметь дело с Зеленским, потому что тот не умеет быть разумным.

«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать», — отметил эксперт.

Он добавил, что украинский лидер неспособен найти «ни одного доказательства» того, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой. Более того, глава государства в целом не знает, что он подразумевает под словом «победа».

«На самом деле, победа — это устранение Зеленского и его банды преступников в Киеве. Вот и все», — резюмировал Макгрегор.

В июне Зеленский дал интервью для телеканала ABC News и заявил, что Трамп верит в победу РФ в конфликте с Украиной. Также глава государства рассказал, что Киев надеялся получить 20 тыс. ракет от Вашингтона. Однако администрация США решила перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали отношения между Путиным и Трампом.