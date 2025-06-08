Зеленский: Трамп думает, что в конфликте на Украине победит Россия

Зеленский заявил, что Трамп верит в победу России в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной, заявил в интервью ABC News украинский лидер Владимир Зеленский.

Журналистка задала ему вопрос о том, думает ли его американский коллега, что «войну выиграет» РФ.

«Я думаю, он (Трамп. — «Газета.Ru») публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — сказал Зеленский.

Он добавил, что много раз говорил, что это неправда. По словам Зеленского, речь идет о перехвате «инициативы»: шансы России увеличатся, если США прекратят поддерживать Украину. В этом случае республика понесет «гораздо больше» потерь, а конфликт быстрее закончится ее поражением.

В том же интервью глава государства рассказал, что США передали 20 тыс. ракет на Ближний Восток, хотя администрация экс-президента Джо Байдена была намерена поставить их Киеву. Украина рассчитывала на эти ракеты, которые «критически важны» для борьбы с беспилотниками типа Shahed, ежедневно атакующими инфраструктуру страны.

Ранее в Кремле ответили на слова Трампа о «детской драке» с Украиной.