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В МИД Финляндии вызвали дипломата РФ после обвинений в нарушении воздушного пространства

Reuters: финский МИД вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства
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Global Look Press

МИД Финляндии вызвал российского дипломата после обвинений в повторном нарушении воздушного пространства со стороны России. Об этом сообщает Reuters .

«Министерство иностранных дел Финляндии заявило в среду, что вызвало главного дипломата России в Хельсинки в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 10 июня, что стало вторым подобным событием менее чем за три недели», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, финские власти во вторник, 10 июня, заявили о нарушении воздушного пространства со стороны России. Якобы российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Финляндии у побережья Порвоо в южной части страны.

До этого пресс-служба финских ВМС сообщила, что военно-морские силы (ВМС) Финляндии в июне примут участие в учениях НАТО Dynamic Messenger.

В Балтийском море 3 июня начались учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

Ранее на Западе обеспокоились милитаризацией Прибалтики со стороны НАТО.

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