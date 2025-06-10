Германия находится в зоне досягаемости российских ракет, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет», — говорится в публикации.

До этого председатель бундестага Юлия Клёкнер проигнорировала материалы о терактах Киева, направленные председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ответ она заявила, что на Украине «нет фашизма».

7 июня Володин направил Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».