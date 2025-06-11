Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ответном обращении к председателю немецкого бундестага Юлии Клекнер сообщил, что направил документальные свидетельства преступлений властей Украины против мирных жителей. Письмо опубликовано на сайте Государственной думы.

Володин напомнил о подрыве спецслужбами Украины пассажирского поезда на территории Брянской области, в котором находились мирные граждане, в том числе женщины и дети. Это было не случайное попадание снаряда, а целенаправленный теракт, указал он.

«Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены Вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними (в переводе на европейские языки) непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы», — говорится в тексте письма.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

В ответ председатель бундестага Юлия Клекнер проигнорировала материалы о терактах Киева, заявив что на Украине «нет фашизма». Сегодняшнее открытое письмо Володина является ответом на позицию Клекнер.

Ранее в бундестаге призвали НАТО к решительным мерам из-за России.