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В бундестаге призвали НАТО к решительным мерам из-за России

Депутат бундестага Реттген призвал усиливать НАТО из-за угроз от России
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Markus Schreiber/AP

Депутат немецкого парламента (бундестага) Норберт Реттген призвал усиливать обороноспособность Североатлантического альянса из-за якобы угроз от России, поскольку президент Владимир Путин якобы «не будет ждать». Его слова приводит Stern.

«Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку, а нападет раньше. Поэтому мы должны действовать быстрее. Следовательно, существует огромное давление, требующее действий и времени», — сказал Реттген.

По его словам, самое важное для безопасности Германии – наличие солдат «в необходимом количестве».

До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия больше не верит в силу 5-й статьи НАТО о коллективной обороне и якобы хотела бы проверить ее нападением на одного из участников Североатлантического альянса.

Ранее в США предрекли прекращение поставок оружия Украине.

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