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В РФ обеспокоены отсутствием реакции на требование повлиять на Украину

МИД: РФ беспокоит отсутствие реакции США и Британии на призыв вразумить Украину
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Roman Naumov/Global Look Press

Москва обеспокоена отсутствием реакции со стороны Вашингтона и Лондона на требование оказать влияние на Киев и заставить его прекратить эскалацию конфликта. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы в данном случае (во время атаки на российские аэродромы. — «Газета.Ru») увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом <...>, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки в штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени», — сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что обладающие такими возможностями страны сознательно испытывают РФ на терпение и выдержку. По словам Рябкова, эти государства потакают Киеву и снабжают его «чувствительной информацией», тем самым покушаясь на основы концепции ядерного сдерживания.

«Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями, на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона <...> означает признание их соучастия в подобного рода действиях», — подчеркнул заместитель министра.

В то же время Рябков отметил, что масштабы последствий атаки на российские аэродромы были сильно преувеличены.

Аэродромы в пяти областях РФ — Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской — подверглись атакам 1 июня. На Украине данной операции присвоили кодовое название «Паутина».

Всего было использовано 177 беспилотников, которые скрытно доставили на российскую территорию и разместили в замаскированных мобильных укрытиях. В день атаки эти дроны вылетали из грузовиков, принадлежащих Артему Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что мужчину разыскивают правоохранители. Но, как писали СМИ, он и его супруга сбежали за границу за несколько дней до начала операции.

Ранее в США обеспокоились безопасностью своих объектов из-за украинской операции «Паутина».

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