В Кремле рассказали о ситуации с телами бойцов ВСУ на границе с Украиной

Песков: РФ уже несколько дней находится на границе с Украиной для передачи тел

Представители России уже несколько дней находятся на границе с Украиной, чтобы передать тела украинских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все», — сказал представитель Кремля.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности и передать Киеву первую партию тел павших солдат. Всего представители Украины должны были забрать 1212 тел, но они так и не явились на место встречи.

8 июня начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что данный процесс будет осуществлен с 10 по 15 июня. По его словам, украинская сторона якобы предупредила об этом представителей РФ еще 3 июня.

Ранее в МИД РФ оценили отказ Украины забирать тела солдат.