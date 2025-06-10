Отказ властей Украины забрать тела павших солдат свидетельствует о том, что этим людям «руки нельзя подавать». Такое заявление на полях Форума будущего — 2050 сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Киеве происходит «расчеловечивание». В связи с этим она задалась вопросом, действительно ли российские переговорщики должны вести диалог с представителями Украины.

«Если люди не забирают тела воинов <...> О чем это говорит? О том, что этим людям руки нельзя подавать», — сказала Захарова.

Она добавила, что руководство РФ опубликовало несколько страниц с именами тех военнослужащих, тела которых должна забрать Украина.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности и передать Киеву первую партию тел павших солдат. Всего представители Украины должны были забрать 1212 тел, но они так и не явились на место встречи. Более того, Киев неожиданно для Москвы перенес на неопределенный срок обмен телами.

Как сказал начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), данный процесс будет осуществлен с 10 по 15 июня.

Ранее в Верховной раде объяснили, почему украинский лидер Владимир Зеленский не торопится забирать тела военнослужащих.