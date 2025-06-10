На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили отказ Украины забирать тела солдат

Захарова: нежелание Киева забирать тела военных говорит о расчеловечивании
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Отказ властей Украины забрать тела павших солдат свидетельствует о том, что этим людям «руки нельзя подавать». Такое заявление на полях Форума будущего — 2050 сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Киеве происходит «расчеловечивание». В связи с этим она задалась вопросом, действительно ли российские переговорщики должны вести диалог с представителями Украины.

«Если люди не забирают тела воинов <...> О чем это говорит? О том, что этим людям руки нельзя подавать», — сказала Захарова.

Она добавила, что руководство РФ опубликовало несколько страниц с именами тех военнослужащих, тела которых должна забрать Украина.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности и передать Киеву первую партию тел павших солдат. Всего представители Украины должны были забрать 1212 тел, но они так и не явились на место встречи. Более того, Киев неожиданно для Москвы перенес на неопределенный срок обмен телами.

Как сказал начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), данный процесс будет осуществлен с 10 по 15 июня.

Ранее в Верховной раде объяснили, почему украинский лидер Владимир Зеленский не торопится забирать тела военнослужащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами