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На Украине рассказали, когда заберут тела бойцов ВСУ

Буданов: начало репатриационных мероприятий запланировано на следующую неделю
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Тела украинских военных заберут на следующей неделе, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона якобы предупредила об этом представителей РФ еще 3 июня.

«‎Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану», — написал Буданов.

По его словам, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых в Стамбуле договоренностях.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место, однако вторая сторона неожиданно перенесла прием останков и обмен военнопленными на неопределенный срок.

Ранее в Севастополе высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ.

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Переговоры о мире на Украине
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