Президент Румынии Никушор Дан во время визита в Кишинев вспомнил тему объединения с Молдавией. Об этом этом он рассказал в интервью телеканалу Moldova-1.

«Да, это очевидно, я унионист, но при этом уважаю суверенитет страны, которая называется Республика Молдова. Поэтому в тот момент, когда большинство граждан этой страны этого захочет, Румыния будет готова к этому», — сказал он.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине.

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Через год агентство государственных услуг Молдавии зарегистрировало партию «Домой», которая выступает за объединение страны с Румынией.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.