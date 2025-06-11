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Трамп заявил о планах ввести наказание за сожжение флага США

Трамп: в США могут ввести тюремный срок за сожжение американского флага
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Leah Millis/Reuters

США планируют ввести наказание за сожжение американского флага. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, передает РИА Новости.

«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами [над законопроектом]», — сказал глава Белого дома.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Трамп заявил, что если бы он не отправил войска, то этот город сгорел бы дотла.

Ранее политолог назвал последствия погромов в Лос-Анджелесе для политики США.

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