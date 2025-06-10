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Политолог назвал последствия погромов в Лос-Анджелесе для политики США

Политолог Дубравский: демократы проигрывают из-за погромов в Лос-Анджелесе
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David Swanson/Reuters

Репутационное поражение демократов в США является одним из итогов погромов в Лос-Анджелесе, с которыми не справились власти города и штата Калифорния. Об этом в беседе с «Лентой.ру» американист, политический аналитик Павел Дубравский.

«Пока все выглядит так, что (губернатор Калифорнии, демократ. — «Газета.Ru») Гэвин Ньюсом скорее репутационно проигрывает в федеральном масштабе», — сказал он.

По словам эксперта, этот политик «затаптывает» свои шансы на то, чтобы стать успешным кандидатом от Демократической партии на выборах президента в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2028 году. Хотя действия Ньюсома поддерживают многие калифорнийцы, даже его однопартийцы из других штатов выступают за более жесткие меры и критикуют его решения.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты, участниками которых стали люди, недовольные миграционной политикой американских властей. Демонстрации не утихают уже несколько дней, с течением времени становясь все более агрессивными. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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