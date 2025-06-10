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В Госдепе рассказали о контактах с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта

Госдеп: США продолжают контакты как с РФ, так и с Украиной по урегулированию
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Jose Luis Magana/AP

США на самом высоком уровне продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной по урегулированию конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, единственное реальное решение в сложившейся ситуации может быть достигнуто путем прямого диалога конфликтующих сторон.

Брюс добавила, что Вашингтон приветствует очередной обмен военнопленными, проведенный Россией и Украиной в соответствии с договоренностями, ранее достигнутыми в Стамбуле.

До этого спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что на данный момент говорить о подготовке к третьему раунду переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта пока рано.

9 июня состоялся первый этап обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей.

По данным Минобороны России, Украина и РФ обменялись группой военнослужащих в возрасте до 25 лет. Вечером того же дня самолет с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье.

До этого президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что обмен пленными будет состоять из нескольких этапов. По его словам, в первую очередь Россия и Украина договорились обменять раненых и тяжелобольных пленных, а также бойцов младше 25 лет.

Ранее Зеленский выдвинул ультиматум, чтобы добиться встречи с Путиным.

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