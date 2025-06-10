Трамп оценил возможность применения закона о подавлении восстаний в Лос-Анджелесе

Администрация Соединенных Штатов может задействовать в случае необходимости закон о подавлении восстаний военнослужащими, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что закон будет задействован, если восстание произойдет. По словам Трампа, прошедшие ночи в Лос-Анджелесе «были ужасными», а происходящее в ряде районов города «можно было бы назвать восстанием».

Закон дает президенту США право на использование вооруженных сил внутри страны.

В начале июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома сочли акции протеста в городе «мятежом против закона». Вскоре в Лос-Анджелес прибыла национальная гвардия Калифорнии. Около дюжины нацгвардейцев были замечены рядом с федеральным зданием в центре города, куда доставляли задержанных во время иммиграционных рейдов.

Протесты начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе.