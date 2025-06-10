Глава РФПИ ответил на заявление фон дер Ляйен о санкциях против фонда

Дмитриев о санкциях Евросоюза против РФПИ: ЕC хочет продолжения войны на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости введения санкций против фонда, его дочерних компаний и инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Глава ЕК также сказала, что после введения рестрикций «важный канал финансирования проектов по модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы будет сильно ограничен».

В ответ Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен признает, что РФПИ является важным каналом финансирования проектов модернизации экономики РФ и усиления ее промышленной базы. По его словам, высказывания председателя ЕК связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью фонда по восстановлению отношений России и США и участием в российских миротворческих инициативах.

«Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», — добавил Дмитриев.

10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против РФ. ЕК также выступила за снижение «потолка цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Кроме того, Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, внести в санкционный список 77 танкеров «теневого флота» и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Ранее стало известно, что не вошло в 18-й пакет санкций ЕС.