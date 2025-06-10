Стало известно, что не вошло в 18-й пакет санкций Евросоюза

Рестрикции против атомных проектов России не вошли в 18-й пакет санкций ЕС

Санкции в отношении российской атомной промышленности и атомного экспорта, вопреки ожиданиям, не вошли в проект 18-го пакета ограничительных мер Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что были озвучены предложения о введении санкций против газопроводов «Северный поток», ограничения против кредитных организаций, танкеров и о снижении потолка цен на нефть.

В публикации отмечается, что ни глава ЕК, ни глава дипслужбы ЕС Кая Каллас не упомянули российские атомные проекты в Европе или поставки российского топлива для АЭС.

До этого стало известно, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против России предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT.

2 июня сообщалось, что в США сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его коллега из Демократической партии Ричард Блюменталь заявили о планах принять к саммиту G7 законопроект о санкциях против стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Ранее Украина согласилась с отменой санкций в отношении РФ.