«Все хорошо, мам, не плачь»: Россия вернула группу военнопленных моложе 25 лет

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена первой группы военнослужащих моложе 25 лет. В ведомстве не раскрыли точное число освобожденных бойцов, однако сообщили, что Москва передала Киеву аналогичную по численности группу. Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что процедура будет идти в несколько этапов в ближайшие дни. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России сообщило, что 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле, с Украины вернулась первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Точное число вернувшихся бойцов в ведомстве не раскрыли , однако заявили, что Киеву было передано аналогичное число военнопленных.

В министерстве добавили, что сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Впоследствии их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.

«Выбрались из этого ужаса»

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе — в обмене и возвращении нас домой», — рассказал один из военнослужащих в ролике, который опубликовало российское Минобороны.

Также на распространенных министерством кадрах бойцы впервые за долгое время звонят матерям — а те реагируют на звонки слезами.

«Все хорошо, мам, не плачь. Я же говорил, что все будет хорошо. Я на обмене <...> Сейчас полетим в Москву», — говорит на записи один из обменянных военных.

Время, проведенное в плену, бойцы называют «ужасом» и признаются, что терпели унижения.

«Сегодня день обмена, мы летим из Белоруссии в Москву. Ждите нас, мы скоро будем дома. Я чувствую, что мы выбрались из этого ужаса, в основном все терпели, [были] унижения. Мы попадем домой, на родину, к своим родным — и все у нас будет хорошо», — заявил в ролике один из военных.

«Все, что было там, — это капец. [Сегодня] самый лучший день в моей жизни», — отметил другой.

В несколько этапов

Начало обмена пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он также не раскрыл число военнослужащих ВСУ, которых Москва вернула Киеву.

«Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что в первую очередь Россия и Украина договорились обменять раненых и тяжелобольных пленных, а также бойцов младше 25 лет. Зеленский уточнил, что переговоры по этому процессу проводятся с РФ фактически каждый день, и выразил надежду, что достигнутые договоренности будут полностью реализованы.

Он также подчеркнул, что Киев сделает максимум для того, чтобы вернуть домой каждого украинца, оказавшегося в плену.

Тела не забирают

Официальная дата обмена ранее не называлась ни одной стороной, однако Россия уже пыталась передать Украине тела военнослужащих ВСУ и начать процедуру. Так, 6 июня российская сторона привезла в пункт обмена первую партию из 1,2 тыс. идентифицированных тел украинских солдат и список из 640 военнопленных. Однако Киев неожиданно перенес процедуру на неопределенный срок, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — рассказал Мединский.

Позже представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин также заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в свою очередь, обвинил РФ в манипуляциях и заявил, что Москва якобы «передала другие списки» военнопленных, не соответствующие ранее согласованным. Что же касается тел погибших бойцов ВСУ, то дата их приема не была согласована, а российская сторона «прибегла к односторонним действиям». Представитель штаба Петр Яценко в то же время утверждал, что «подготовка к обмену все еще идет», а сама процедура перенесена на следующую неделю, то есть должна состояться в период с 9 по 15 июня.

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7 июня Зорин заявил, что РФ ждет официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. При этом генерал-лейтенант также подчеркнул, что поступают сигналы о возможном переносе сроков передачи тел на следующую неделю.

Это впоследствии подтвердил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что украинская сторона якобы проинформировала российскую об этих сроках еще 3 июня. При этом сейчас Киев испытывает информационное давление, но решение о датах и способах передачи тел «не может приниматься в одностороннем порядке».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, 8 июня призвал дождаться начала новой недели, чтобы посмотреть, «как будет эволюционировать позиция украинской стороны».