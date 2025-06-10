В Кремле заявили, что контакты с Украиной по обмену телами военных продолжаются

Контакты между Россией и Украиной по передаче тел погибших военнослужащих продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Контакты (между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат. — прим. ред.) осуществляются. Пока другой конкретики мы вам сообщить не можем», — сказал представитель Кремля.

На этой неделе помощник президента России Владимир Мединский, российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеве более 6 тысяч тел погибших военнослужащих, обмену ранеными и тяжелобольными бойцами. Он также сообщил, что украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

Позднее представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел солдат и обмену пленными не состоялась.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными и телами погибших военнослужащих. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных.