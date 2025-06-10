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Путин высказался о внутренних смутах в России

Путин: в России внутренние смуты и потрясения чаще всего подпитывались извне

Внутренние смуты и потрясения, которые произошли в истории России, чаще всего подпитывались и разжигались извне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что россиянам необходимо помнить уроки истории.

«Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне», - сказал глава государства.

Также он заявил, что в России «важно беречь и укреплять сплоченность общества».

В феврале патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РФ нет опасности смуты, общество консолидировано. Вместе с тем он выразил мнение, что никакие внешние силы не могут победить Россию, так как ее «побеждали только внутренние смуты».

До этого Путин отметил, что попытки ряда стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее, а их целью является разобщение российского общества и ослабление страны.

Ранее Путин заявил, что русскому миру сегодня объявлена война.

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