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Патриарх Кирилл заявил, что России не грозит смута

Патриарх Кирилл: в России нет опасности смуты, общество консолидировано
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Кирилл заявил, что в России нет опасности смуты, общество консолидировано. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Русской православной церкви считает, что никакие внешние силы не могут победить Россию, так как «Россию побеждали только внутренние смуты».

«Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует», — заверил он.

По его словам, в России «образцовая консолидация всего обществ».

«Патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несет профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны», — добавил патриарх.

Президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 23 февраля написал о том, что российские военнослужащие мужественно сражаются за правду, справедливость, свободу и независимость Родины.

Ранее в РПЦ объяснили, от чего зависит слава священников.

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