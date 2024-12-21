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Путин заявил, что русскому миру сегодня объявлена война

Путин указал на объявление войны русскому миру со стороны западных стран
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Русскому миру на сегодняшний день объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семьи, трансляцию которого проводил телеканал «Россия 24».

«Выступали коллеги из Государственной думы, говорили, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал он.

В ноябре российский лидер заявлял, что мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик во многих странах.

Глава государства также отметил, что солидарность граждан России, их общая готовность отстаивать интересы своей Родины, истину и справедливость позволяют стране достойно отвечать на любые вызовы, добиваться намеченных целей, обретать новых союзников.

30 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерения кого-либо разобщить русский мир являются абсолютно бесперспективными.

Ранее Путин обвинил США в организации гибридных войн против неудобных государств.

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