Путин заявил, что русскому миру сегодня объявлена война

Русскому миру на сегодняшний день объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семьи, трансляцию которого проводил телеканал «Россия 24».

«Выступали коллеги из Государственной думы, говорили, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал он.

В ноябре российский лидер заявлял, что мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик во многих странах.

Глава государства также отметил, что солидарность граждан России, их общая готовность отстаивать интересы своей Родины, истину и справедливость позволяют стране достойно отвечать на любые вызовы, добиваться намеченных целей, обретать новых союзников.

30 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерения кого-либо разобщить русский мир являются абсолютно бесперспективными.

Ранее Путин обвинил США в организации гибридных войн против неудобных государств.