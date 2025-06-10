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Путин напомнил о состоянии медицины в Луганске до прихода России

Путин: в Луганске до прихода России не было современной медтехники
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Вопрос работы медучреждений крайне важен в ЛНР, до прихода России там даже не было новой медтехники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Во время открытия объектов здравоохранения в регионах России по видеосвязи президент поинтересовался у руководителя открывшейся в Луганске поликлиники, сколько специалистов там работают.

«Для вас это более актуально даже, чем для других медицинских учреждений в России», — пояснил он.

Глава государства обратил внимание, что в регионе были проблемы с подготовкой специалистов, потому что на технике, которую стали поставлять в регион, местные врачи никогда прежде не работали.

Путин также спросил у главного врача республиканской клинической больницы в ДНР Донецка Ивана Плахотникова об уровне зарплат сотрудников регионального сосудистого центра, открывшегося после капитального ремонта. Главврач ответил, что сейчас врачи в ДНР в среднем получают 67 тысяч рублей, медицинские работники — 47 тысяч рублей.

Ранее Путин попросил увеличить количество врачей в Калужской области.

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