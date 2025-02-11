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Путин попросил увеличить количество врачей в Калужской области

Путин попросил губернатора Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой заявил о необходимости увеличивать число врачей в регионе. Как отмечает РИА Новости, губернатор рассказал президенту о социально-экономическом развитии области.

«Думаю, вы знаете об этом, — количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать», — заявил глава государства.

Шапша добавил, что это важнейший вопрос. Он отметил, что в двух университетах в Калуге и Обнинске открыты две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины.

Также Путин обсудил с Шапшой экологические проблемы региона, в том числе 222 незаконные свалки. По словам главы государства, у Шапши в целом «все получается». Российский президент также призвал губернатора Калужской области решить вопрос перегруженности городского транспорта и проработать этот вопрос с правительством.

Ранее на окраине Калуги и в регионе сбили два беспилотника.

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