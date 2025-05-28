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Путин высказался о значении празднования 80-летия Победы

Путин: празднование 80-летия Победы — символ объединения вокруг ее идеалов

Празднование 80-летия Победы в Москве стало одним из символов объединения вокруг идеалов Великой Победы. Об этом в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, 9 мая в Москве торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что объединение во время празднования показало настрой партнеров на создание более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем.

Путин подчеркнул, что на данный момент особенно важно сохранять историческую правду о событиях тех лет, а также пресекать попытки переписать историю.

9 мая российский лидер во время парада Победы в Москве с трибуны на Красной площади заявил, что ветераны ВОВ являются ориентиром для России. Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

Ранее парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы.

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80 лет Победы
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