Профессор Дизен: крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев

Крах Украины произойдет в ближайшее время. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что конфликт приближается к развязке, «которую многие предсказывали». Профессор утверждает, что линия фронта «трещит», а число жертв и дезертиров с украинской стороны растет.

Дизен добавил, что полный крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев.

Накануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.

Нардеп назвал ситуацию с отступлением украинских бойцов «циничной схемой» чиновников и генералов.

27 мая военные Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль одну из ключевых трасс, ведущую от границы в областной центр Сумы. Она активно использовалась украинцами для переброски личного состава и грузов из Сум на линию фронта.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.